Експерт вважає, що Ющенко реалізував сценарій «наступник»

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ вдалося реалізувати сценарій «наступник», послідовно передаючи владу лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ і усуваючи при цьому його основних конкурентів через ускладнення роботи уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу інформації про можливе призначення В.ЮЩЕНКА головою Верховної Ради України.

«Сьогодні, озираючись назад, можна з упевненістю говорити про реалізацію в Україні сценарію «наступник», в якому Президент ЮЩЕНКО послідовно намагався передати владу лідеру опозиції ЯНУКОВИЧУ. Цей сценарій реалізовувався на ідеологічному, організаційному і навіть інституційному рівні. Обов`язковими інструментами такого сценарію були кадрові призначення в органах виконавчої влади на місцях, судовій владі, послідовна політична критика глави уряду і навіть такі ідеологічні провокації, як присвоєння звання Героя Україні С.Бандері. ЮЩЕНКО робив все для мобілізації виборця ЯНУКОВИЧА на Сході і для зниження мотивації виборця ТИМОШЕНКО на Заході України. Фактично, саме ЮЩЕНКО став батьком перемоги ЯНУКОВИЧА, як свого часу КУЧМА передав владу ЮЩЕНКУ», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, такий спосіб передачі влади ставить перед новим Президентом серйозні завдання з підтвердження своєї легітимності і виходу з локальної ніші регіонального лідера.

«ЮЩЕНКО разом зі своїми інституційними обов`язками передає ЯНУКОВИЧУ і весь той негативний ідеологічний вантаж, який накопичив впродовж останніх 5 років. ЯНУКОВИЧУ доведеться підтверджувати свою відданість власному виборцеві на Сході і якимсь чином завойовувати довіру виборців на Заході. Водночас його прив`язка до ЮЩЕНКА, який втратив популярність і довіру народу, буде всьому цьому істотно заважати», - вважає заступник директора АМС.