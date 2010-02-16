Кріль вважає знущанням нав'язаний ВР переніс місцевих виборів

Голова партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ негативно оцінив рішення Верховної Ради про скасування постанови щодо призначення на 30 травня виборів до місцевих рад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, коментуючи це рішення, І.КРІЛЬ зазначив, що на сьогодні є актуальна потреба в зміні системи місцевих виборів, а не перегляді дати їх проведення.

“Зміна місцевої влади давно стала питанням виживання для більшості місцевих громад. Основне, що сьогодні мала б зробити Верховна Рада, – це змінити виборчу систему, запровадити відкриті списки і провести місцеві вибори у визначені законодавством терміни. Натомість, окремі політичні сили нав‘язали парламенту рішення про перенесення виборів”, - сказав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що через такі політичні розрахунки страждають інтереси місцевих громад.

“Це просто знущання – на тлі обледенілих вулиць та доріг, корупції, постійного земельного дерибану переносити місцеві вибори. Потрібно запроваджувати відкриті списки, встановлювати двотуровість обрання міських голів, повертати відповідальність у владу, а не прораховувати коли і кому буде вигідно проводити вибори”, - зазначив голова “Єдиного Центру”.

Він нагадав, що відповідний законопроект вже розглянули комітети парламенту, й він готовий до прийняття.

“Тобто шлях є – приймаємо зміни до законодавства, і завдяки ним якнайшвидше обираємо нову ефективну та відповідальну владу на місцях. А всі розмови про неможливість проведення виборів через відсутність бюджету – банальні виправдання”, - зазначив народний депутат.

І.КРІЛЬ наголосив, що другий тур виборів Президента України також проводився без затвердженого бюджету.

“Якщо є політична воля, то і місцеві вибори можна провести за подібних умов. А ще краще – відкинути будь-які інсинуації і якнайшвидше прийняти бюджет на 2010 рік, до чого “Єдиний Центр” закликав неодноразово, і що в найкоротші терміни обіцяла зробити команда-переможець президентських виборів», - нагадує народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, парламент ухвалив постанову "Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році". Це рішення підтримали 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою ВР скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року. Разом із тим у документі не вказана дата, на яку перенесено вибори. У постанові зазначається, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.