Ющенко: лакеєм я ні в кого не буду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає своєї подальшої роботи у владі

Як передає кореспондент УНІАН, про це чинний глава держави сказав на прес-конференції сьогодні.

Водночас він зауважив, що поки йому ніхто не пропонував жодних посад.

«Я людина цінностей, я можу обійтися і без прем’єрства, і без посади голови Нацбанку. Мова йде про те, що я вже в такому віці, де можу займатись лише тією справою, яка відповідає моїм цінностям і світоглядом. Лакеєм я ні в кого не буду, хоча добре розумію, що мій обов’язок допомагати владі чи парламенту, чи Президенту, чи прем’єру», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що він є відкритим для діалогу, якщо мова йтиме про збереження цінностей, які він сповідував протягом останніх п’яти років.