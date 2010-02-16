Ющенко назвав найбільшу помилку свого президентства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає Юлію ТИМОШЕНКО найбільшою своєю помилкою за п’ять років президентства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це чинний глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.

«Якби ми мали на цій посаді (прем’єр-міністра – УНІАН) людину конструктивну… то мали б другу п’ятирічку своєї присутності», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, за інших обставин ідеологія, цінності В.ЮЩЕНКА як Президента, була би закріплена.