Рудьковський став правою рукою Мороза

Першим секретарем політради Соціалістичної партії України сьогодні обрано Миколу РУДЬКОВСЬКОГО. Як повідомив УНІАН голова партії Олександр МОРОЗ, він сам уніс кандидатуру М.РУДЬКОВСЬКОГО, і за нього таємним голосуванням проголосувала більшість членів політради. Раніше О.МОРОЗ поєднував посади голови партії та першого секретаря політради.

“Я поєднував дві посади, бо була потреба сконцентрувати владу в партії в одних руках, – сказав О.МОРОЗ. – Тепер у нових умовах з’явилася потреба в приході до керівництва нових людей”.