Тимошенко заявляє про тиск Генпрокуратури на суди

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про тиск Генеральної прокуратури України на суди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні після подання позову до ВАСУ щодо оскарження протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України.

«Зараз ми відчуваємо дуже серйозний тиск з боку Генеральної прокуратури України, яка знаходиться у повному підпорядкуванні Партії регіонів вже не один рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що ГПУ сьогодні порушила карні справи проти п’яти суддів Київського апеляційного адміністративного суду, вимагаючи від них неправосудних рішень. Крім того, порушена справа проти голови Київського адміністративного апеляційного суду за те, що «він приймав чесні правосудні рішення». Також вона зазначила, що подібна ситуація склалася щодо суддів Голосіївського суду, проти яких Генпрокуратура почала репресії. «Починається погана історія, яку ми мали до 2004 року, коли Генеральна прокуратура проти всіх суддів, які набиралися мужності приймати правосудні рішення, порушували кримінальні справи і позбавляли їх посад… Я хочу захистити цих суддів і сказати, що наша політична команда, буде захищати суди від Генеральної прокуратури, яка сьогодні працює на замовлення Партії регіонів. Я буду робити все, навіть неможливе, щоб суд працював чесно і захистив право людей в державі мати чесні вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.