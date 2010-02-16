Тимошенко упевнена, що чесний процес у ВАСУ потрібний Януковичу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на чесний розгляд Вищим адміністративним судом її позову щодо скасування протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після подання скарги до ВАСУ.

«Ми сподіваємось, що процес буде чесним, що наш український суд також не зацікавлений у тому, щоб продовжити свою не дуже гарну репутацію в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що чесний судовий процес у ВАСУ потрібен не тільки 11,5 мільйонам виборців, «які голосували за демократію».

«Я впевнена, що чесний процес потрібен, в першу чергу, і В.ЯНУКОВИЧУ, і тим людям, які за нього голосували», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре заявила, що результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого були сфальсифіковано. «Ми впевнені в тому, що була системна фундаментальна всебічна фальсифікація виборів у другому турі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для цього були використані п’ять «системних видів фальсифікації, причому системного характеру, які були добре організовані та добре прораховані й фінансово забезпечені». Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що всі факти фальсифікацій викладені в її судовому позові.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що її представники будуть добиватися, щоб на судові засідання з розгляду цього позову були допущені журналісти, а також вони висвітлювались у прямому ефірі на телебаченні.

«Якщо ВАСУ не дасть можливості перерахувати голоси на тих дільницях, по яким є сумніви, і показати країні, яка там була реальна ситуація, то тоді говорити про правосуддя у нашій країні буде зайвим», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.