Тимошенко пояснила, навіщо оскаржує результати виборів

Колишній кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що оскаржує результати президентських виборів з метою захисту держави від антиукраїнських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після подання відповідного позову до Вищого адміністративного суду України.

«Для мене це не просто боротьба в судах за вибори. Для мене це не просто боротьба за те, що у другому турі були чи не були фальсифікації. Для мене це захист нашої держави від антиукраїнських сил, від тих сил, які остаточно зруйнують всі паростки демократії в Україні. Від тих політичних сил, які політику бачать як великий бізнес», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що її мета - захистити незалежність України і чесний вибір людей.

«Хочу захистити впевнений шлях України в майбутнє – чесний демократичний шлях. Україна буде вільною, я в цьому переконана. І буду боротися за це всіма можливими силами, які в мене є», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.