Тимошенко просить призначити "третій тур"

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у своїй позовній заяві щодо оскарження результатів другого туру виборів Президента просить Вищий адміністративний суд України призначити повторне голосування з виборів глави держави.

Про це йдеться у позовній заяві Ю.ТИМОШЕНКО до ВАСУ “Про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії, про зобов’язання вчинити дії та прийняти рішення”, повний тест якої розміщено на сайті Блоку Юлії Тимошенко.

Разом із заявою обсягом понад 40 аркушів до ВАСУ подано 9 томів додатків з доказовою базою - документами та відеоматеріалами.

У своїх позовних вимогах Ю.ТИМОШЕНКО просить суд визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення та оголошення результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року; визнати незаконною бездіяльність ЦВК щодо невжиття всіх передбачених чинним законодавством України заходів із встановлення дійсного волевиявлення виборців під час повторного голосування з президентських виборів; визнати недійсним та таким, що виключає можливість достовірно встановити результати волевиявлення виборців протокол ЦВК від 14 лютого 2010 року про результати повторного голосування з виборів Президента України; зобов’язати ЦВК призначити повторне голосування з виборів глави держави на третю неділю після дня набрання рішенням суду законної сили; зобов’язати ЦВК забезпечити проведення повторного голосування на підставах та в порядку, визначених Законом України «Про вибори Президента України».