Депутати пристосовують вибори під свої інтереси

Керівник Центрального виборчого штабу кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що парламентські фракції, які підтримали рішення про скасування постанови Верховної Ради щодо призначення місцевих виборів на 30 травня, діяли у своїх політичних і корпоративних інтересах.

Про це йдеться у коментарі О.ТУРЧИНОВА, розміщеному на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Проголосована постанова про відміну виборів до місцевих рад - це спроба пристосувати вибори під свої політичні і корпоративні інтереси", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, скасування місцевих виборів також є початком розвінчання всіх ілюзій про виконання своїх передвиборних обіцянок командою лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Це свідчить про розуміння того, що в самі найближчі дні будуть остаточно розвінчані всі ілюзії, навіяні виборчою кампанією громадянам про здатність ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів підвищити пенсії, зарплати, забезпечити політичну і економічну стабільність", - підкреслив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, парламент ухвалив постанову "Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році". Це рішення підтримали 250 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою ВР скасовується рішення парламенту, яким передбачалося проведення виборів 30 травня 2010 року. Разом із тим у документі не вказана дата, на яку перенесено вибори. У постанові зазначається, що профільний комітет парламенту має підготувати відповідне рішення.