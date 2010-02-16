Азаров - оптимальний прем’єр для Януковича?

Президент центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що заступник голови Партії регіонів Микола АЗАРОВ є оптимальним прем’єр-міністром для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку експерт висловив в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

Говорячи про перспективи політика Сергія ТІГІПКА очолити уряд, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що попри всі свої переваги він не має команди, яка могла б ефективно працювати у Кабміні. “А також він виношує власні політичні амбіції на найближчі вибори до місцевих рад та можливі дострокові парламентські вибори”, - додав політолог.

На його переконання, прем’єрство – це не лише питання іміджу влади, але визначення лідера команди виконавчої влади, який реалізовуватиме програму спільно з коаліцією та новим президентом. “А в ТІГІПКА поки лише кредити довіри”, - зауважив А.ЄРМОЛАЄВ.

Експерт переконаний, що оптимальною фігурою на посаду прем’єр-міністра нині може бути один із керівників Партії регіонів М.АЗАРОВ.

А.ЄРМОЛАЄВ наголосив, що майбутній уряд має складатися не з яскравих постатей, а з професійних виконавців під керівництвом такого ж професіонала. “Це має бути технократ, чиї професійні дані ні в кого не викликатимуть сумнівів. Це має бути людина, яка публічно й неформально підтвердить, що у важкі часи пертурбацій у Верховній Раді вона буде максимально поза політичною боротьбою”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Поки що ж, на думку експерта, кандидатури, яких просувають на посаду глави уряду, є яскравими постатями, які лише перетягуватимуть “ковдру на себе”.