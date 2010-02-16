ВАСУ призначив суддю-доповідача у справі за позовом Тимошенко

Згідно з результатом автоматизованої системи розподілу справ у Вищому адміністративному суді України, суддю Олександра НЕЧИТАЙЛА призначено суддею-доповідачем у справі за позовом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо оскарження результатів другого туру виборів Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ, зазначивши, що О.НЕЧИТАЙЛО ознайомлюватиметься з позовними вимогами Ю.ТИМОШЕНКО.

Саме він призначить дату та час розгляду справи по суті.

ВАСУ розглядатиме справу повним складом суддів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО подала до ВАСУ позовну заяву “Про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії, про зобов’язання вчинити дії та прийняти рішення”.

Разом із заявою обсягом понад 40 аркушів до ВАСУ подано 9 томів додатків з доказовою базою - документами та відеоматеріалами.