Росія вимагає заборонити публікацію доповіді про секретні в'язниці

22:59, 18 лютого 2010
Політика
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Доповідь розміщено на сайті ООН

Росія зажадала у четвер від Ради ООН з прав людини (СПЧ) заборонити публікацію у відкритому доступі доповіді цього відомства щодо секретних в`язниць, в якій наводяться свідчення неназваних жителів Чечні, які, за їх словами, зазнали тортур у таємних місцях ув’язнення, що їх використовує Москва на Північному Кавказі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Associated Press.

На думку радника постпредства РФ при ООН в Женеві Володимира Жеглова, "ця доповідь створює конфронтацію і її слід прибрати з офіційного сайту ООН, де вона доступна вже з минулого місяця".

Як заявив російський дипломат, 226-сторінкова доповідь групи незалежних експертів у галузі захисту прав людини, призначених ООН, не має бути оприлюднена як офіційний документ Ради ООН з прав людини.

Представники США і європейських країн в СПЛ заявили, що мають намір обговорити 8 березня в Женеві цю доповідь, в якій також піддані критиці керівництво США і Великобританії.

Джеремі Саркін (Jeremy Sarkin), член комісії ООН з розслідування випадків насильницького викрадання, який взяв участь у підготовці цієї доповіді, зазначив, що "це створить проблему, якщо доповідь не буде представлена".

Росія може заблокувати доповідь тільки маючи підтримки більшості членів Ради.

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