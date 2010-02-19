Суд частково задовільнив клопотання представників Тимошенко

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України відмовила у задоволенні клопотання представників кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО щодо витребування виборчої документації, зокрема бюлетенів, із окружних виборчих комісій №№ 10, 24, 44, 109, 110, 111.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу проголосив головуючий на засіданні Олександр НЕЧИТАЙЛО.

Водночас суд задовольнив іншу частину клопотання, зокрема щодо витребування оригіналу протоколу ЦВК від 14 лютого про встановлення результатів голосування з окремими думками чотирьох членів ЦВК, офіційних даних щодо кількості осіб, які голосували за межами дільниць, даних про кількість недійсних бюлетенів, списків виборців з реєстру станом на 7 лютого.

Суд також задовольнив прохання представників Ю.ТИМОШЕНКО щодо витребування протоколів з результатами голосування з усіх виборчих округів, зокрема і з поміткою “уточнені”.