ЗМІ: Янукович визначився з першим зарубіжним візитом

Перший зарубіжний візит у статусі повноважного президента Віктор Янукович зробить до Брюсселя. Про це повідомляє "Коммерсантъ-Україна". За інформацією видання, візит запланований на 1 березня, і європейські лідери вже підтвердили свою згоду на зустріч з новим главою української держави. Візит пана Януковича до Росії відбудеться пізніше – ймовірно, після призначення нового прем`єр-міністра України.

За інформацією джерел, на сьогодні досягнута домовленість, що в Брюсселі відбудуться його зустрічі з президентом ЄС Херманом ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу і президентом Європарламенту Єжи Бузеком.

Проте офіційно про поїздку пана Януковича буде оголошено лише після його інавгурації – до приведення Віктора Януковича до присяги в Брюсселі не можуть називати його повноважним президентом і гарантувати йому зустрічі такого високого рівня. Проте неофіційно згоду на зустріч з українським лідером підтвердили всі вищеназвані європейські чиновники. Вчора в Брюсселі відбулося засідання Ради глав МЗС ЄС, одним з питань порядку денного якого було вироблення єдиної позиції Брюсселя на переговорах з Віктором Януковичем.

Візит нового президента до Москви відбудеться після поїздки до Брюсселя – в першій декаді березня. Відповідна домовленість була досягнута 20 лютого в ході телефонної бесіди Віктора Януковича з президентом РФ Дмитром Медведєвим. У дипломатичних колах стверджують, що точна дата візиту ще не узгоджена. "Очевидно, дата залежатиме від коаліційного процесу – для Януковича вигідно поїхати до Москви вже після затвердження нового прем`єра", - відзначив один зі співбесідників Ъ.

У Партії регіонів поки не оприлюднюють черговість зарубіжних візитів свого лідера. Міністр закордонних справ тіньового уряду Леонід Кожара вчора сказав, що не бере участь у формуванні міжнародного графіка президента після його інавгурації. Радник пана Януковича з питань зовнішньої політики Анатолій Орел заявив, що не має наміру коментувати в ЗМІ дане питання. А заступник голови парламентської фракції ПР Сергій Льовочкін, який бере участь у формуванні графіка Віктора Януковича, вчора на дзвінки не відповідав.

Експерти упевнені, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента до Брюсселя не свідчить про те, що європейський вектор зовнішньої політики президента буде приорітетнішим за російський. "Не слід шукати глибинну політичну основу в періодичності і черговості візитів. ЄС і Росія – однаково значущі напрями для України. Набагато важливішою буде результативність зарубіжних поїздок. Хоча візити в перші дні після інавгурації навряд чи приведуть до підписання яких-небудь документів. Вони потрібні для наведення контактів", - говорить директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Михайло Пашков.