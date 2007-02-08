Регіони віддячать Тимошенко за закон про Кабмін

Василь КИСЕЛЬОВ

Фракція Партії регіонів підтримає кандидатуру народного депутата з БЮТ Миколу ТОМЕНКА на посаду заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що така позиція фракції пов’язана з тим, що фракція БЮТ підтримала антикризову коаліцію у подоланні вето на закон про Кабінет міністрів. Тому, за словами депутата, фракція вважає за доцільне проголосувати за кандидатуру М.ТОМЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати шляхом голосування бюлетенями обиратимуть віце-спікера ВР. На цю посаду претендує М.ТОМЕНКО.