Регіони віддячать Тимошенко за закон про Кабмін
12:45, 08 лютого 2007Політика
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У ВР обирають віце-спікера
|Василь КИСЕЛЬОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.
Він зазначив, що така позиція фракції пов’язана з тим, що фракція БЮТ підтримала антикризову коаліцію у подоланні вето на закон про Кабінет міністрів. Тому, за словами депутата, фракція вважає за доцільне проголосувати за кандидатуру М.ТОМЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати шляхом голосування бюлетенями обиратимуть віце-спікера ВР. На цю посаду претендує М.ТОМЕНКО.
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