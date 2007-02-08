ООН оголосила дитячий конкурс на кращу поштову марку

Організація Об`єднаних Націй оголосила міжнародний дитячий конкурс на кращий дизайн поштової марки на тему "Ми зможемо знищити злидні", повідомляє Центр новин ООН. За даними ООН, близько 800 мільйонів людей у світі живуть за межею бідності.

ООН розраховує, що в конкурсі візьмуть участь діти з усіх країн світу у віці від 5 до 15 років. Шість кращих ескізів будуть видані як серія поштових марок. Відповідно до традиції, що склалася, дві з них надійдуть в обіг у Нью-Йорку, дві в Женеві і дві у Відні.

Автори ще 20 ескізів, визнаних кращими, одержать заохочувальні премії.

Підсумки дитячого конкурсу на малюнок поштової марки будуть оголошені 6 жовтня 2007 року в Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Останній день подання робіт 30 червня 2007 року.

РІА "Новости"