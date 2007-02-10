Ющенко думає, що Путін навів Європу на роздуми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що інтеграція України в НАТО не ускладнить її взаємовідносин з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Мюнхені.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що якщо між Росією і Україною здійснюватиметься продуманий діалог, і кожна із сторін пояснюватиме свої позиції, то все буде нормально.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що Україна буде завжди коректно відноситись до інтересів Росії в оборонній сфері.

«Ми розуміємо, що рішення України інтегруватися в європейський оборонний блок вимагає доведення з ряду питань у відносинах України і Росії. Це не загроза для Росії, і це найголовніше. Це суверенне рішення України щодо бачення побудови своєї системи безпеки», - сказав він.

Відповідаючи на питання про його враження від виступу Президента РФ Володимира ПУТІНА на Мюнхенській конференції з питань безпеки, В.ЮЩЕНКО наголосив, що виступ глави російської держави був значущим. «Я б сказав, що багато роздумів після такого виступу буде і в європейських структурах», - відзначив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, він цінує те, що питання безпеки сьогодні обговорюються на такому рівні. Він вважає, що обмін думками в цьому питанні дуже важливий. «Тема дуже делікатна», - наголосив Президент України.