ПР вже отримала згоду на коаліцію від однієї фракції?

Фракція Блоку Литвина увійде в коаліцію з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити зі слів народного депутата Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (фракція Блоку Литвина), висловлених в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив: «Наше сьогоднішнє голосування (йдеться про голосування за зміни до Регламенту Верховної Ради, які фракція Блоку Литвина підтримала – УНІАН) засвідчило нашу позицію”.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ додав, що дане голосування також «засвідчило те, що ми вважаємо, що в умовах хаосу, в умовах надзвичайно складних і непередбачуваних процесів в економічній сфері, мають бути відповідальні люди у ВР і має бути як мінімум 226 (депутатів)».

При цьому він наголосив: «Від відповідальності ми ніколи не ухилялися».