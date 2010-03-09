Експерт бачить, що Яценюку і Тігіпку уже дихають в спину

Якщо лідери «третіх сил» Арсеній ЯЦЕНЮК і Сергій ТІГІПКО почнуть співпрацювати з коаліцією й адміністрацією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, це може істотним чином переформатувати суспільний запит на нові обличчя в політиці.

З одного боку, суспільну й навіть електоральну підтримку одержать нові проекти, а з іншого – посилиться загальна політична апатія, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, коментуючи можливість співпраці з новою владою А.ЯЦЕНЮКА або С.ТІГІПКА.

У коментарі, переданому УНІАН, В.КУЛИК зазначає: «Поза сумнівом, позиція А.ЯЦЕНЮКА в контексті активних політичних торгів із В.ЯНУКОВИЧЕМ виглядає дещо дисонуюче з його передвиборними обіцянками. Проте подібний «конструктивізм» може мати й глобальніші, зокрема електоральні наслідки. Річ у тому, що запит на «нові обличчя в політиці» залишається нереалізованим. І у випадку, якщо С.ТІГІПКО і А.ЯЦЕНЮК погодяться на співпрацю з командою В.ЯНУКОВИЧА, то виборець просто переорієнтувався на нові проекти, які вже зараз реалізуються, в тому числі й на регіональному рівні». При цьому експерт відзначив «достатньо активну й ефективну громадську ініціативу «Новий Донбас», підтримувану Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ» й не виключив появу «своїх» регіональних проектів Нестора ШУФРИЧА, Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та інших, абсолютно нових, проектів».

На думку В.КУЛИКА, незважаючи на «загострену» політичну дискусію між командами В.ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО, в суспільстві продовжуватиме посилюватися тенденція до пошуку альтернативних ідеологій. «Навіть у разі дискредитації ідеї альтернативних політичних проектів із боку команд А.ЯЦЕНЮКА і С.ТІГІПКА, суспільний запит на «нові обличчя» існуватиме й, можливо, навіть посилюватиметься, особливо в контексті майбутніх місцевих і парламентських виборів. Очевидно, що на цьому етапі ми зіткнемося з виходом на всеукраїнський рівень ряду нових ідеологічних (приміром, лівих і лівоцентристських) і регіональних проектів, що претендують на акумуляцію протестного виборця», - зазначив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.