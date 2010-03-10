Ющенко поділився радістю: у сина Андрія народилася донька

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову став дідусем. Дружина його сина Андрія - Ліза сьогодні близько 14.00 народила дівчинку, повідомляє газета «Сегодня».

Дівчинку назвали Варварою - на честь матері В.ЮЩЕНКА. Про це розповів сам щасливий дідусь на зустрічі з інтелігенцією під час святкування Шевченківських днів у Львові. Йому повідомили про радісну подію по мобільному телефону.