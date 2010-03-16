Пинзенику сподобалася відміна «унікального українського винаходу»

Екс-міністр фінансів, голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПИНЗЕНИК позитивно оцінює рішення Кабінету міністрів України щодо скасування державних гарантій на залучення кредитів «Украгролізінгом» і Державною інноваційною фінансово-кредитною установою.

Про це йдеться у коментарі В.ПИНЗЕНИКА, переданому УНІАН.

«Скасування рішень попереднього уряду щодо надання держгарантій на залучення кредитів – крок у правильному напрямі», – відзначив екс-міністр фінансів, коментуючи відповідну постанову Кабміну.

За його словами, державні гарантії – це унікальний український «винахід», коли кредити беруть одні, а розплачуються за ними інші. Він наголосив, що донині бюджет, а по суті – громадяни України погашають кредити, одержані кимсь ще у 90-х роках.

В.ПИНЗЕНИК стверджує, що з 2000 року таку практику було припинено, а потім відновлено у бюджеті 2009 року. І таких гарантій, за його даними, минулого року було надано на 18,5 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 10 березня п.р скасував ряд постанов уряду щодо залучення «Украгролізінгом» іноземних кредитів під державні гарантії, а також постанову про надання держгарантій Державній інноваційній фінансово-кредитній установі під залучення кредитів для інвестиційних проектів.