Янукович запланував собі три поїздки Україною

У четвер, 18 березня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку в Автономну Республіку Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Вона також поінформувала, що, окрім Криму, найближчим часом глава держави планує відвідати Західну Україну і Донбас.

Як зазначила Г.ГЕРМАН, наразі відпрацьовується питання про здійснення Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ і низки закордонних візитів, але говорити про конкретні країни ще зарано.