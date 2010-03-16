У Януковича вже є кандидат на командувача ВМС України?

У четвер, 18 лютого, Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЯНУКОВИЧ призначить нового командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника агентства, новим командувачем Військово-морських сил ЗСУ стане віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, який зараз обіймає посаду першого заступника командувача ВМС.

Відповідно до цього кадрового рішення, буде звільнено чинного командувача ВМС України адмірала Ігоря ТЕНЮХА, який обіймає цю посаду з березня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку в АР Крим.