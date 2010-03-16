МВФ, Світовий банк і ЄК ще роздумують, чи проводити аудит в Україні

На сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейська Комісія вивчають можливість проведення аудиту діяльності Національного банку України і урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 і 2006-2007 роках відповідно.

Про це УНІАН повідомив екс-віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

«Ми направили відповідні звернення до цих організацій. Можливість проведення аудиту поки що вивчається. Питання серйозне і вимагає часу», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня ц.р. тоді ще віце-прем`єр-міністр Г.НЕМИРЯ повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 2 березня було ухвалено рішення звернутися до Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Європейської Комісії з проханням організувати аудит діяльності Національного банку України і урядів Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА.

За словами Г.НЕМИРІ, Ю.ТИМОШЕНКО обговорила можливість проведення такого аудиту 25 лютого ц.р. під час зустрічей з верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і радником президента США з питань нацбезпеки Джеймсом ДЖОНСОМ і одержала їхню підтримку.

9 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв обнародувати інформацію про реальний стан економіки держави. «Я обов`язково обнародую інформацію, яка у нас буде зроблена разом з міжнародним аудитом, щодо ситуації в країні», - сказав він.

15 березня Президент доручив уряду Миколи АЗАРОВА почати підготовку до міжнародного аудиту в Україні.