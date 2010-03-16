Тимошенко пояснила, чому відмовилася від прем'єрства

Голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не буде очолювати опозиційний уряд, котрий буде сформовано найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції, що відбулася після підписання лідерами восьми політичних партій заяви про формування опозиційного об’єднання політичних парламентських сил.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради членами опозиційного уряду можуть бути лише народні депутати.

«Я закон порушувати не буду. Тому я не можу за законом про регламент Верховної Ради очолити цей уряд», - сказала вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що опозиційний уряд буде створено найближчим часом, і про його склад буде оголошено окремо.