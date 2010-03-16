УНП: антидержавна акція в Криму потребує реакції Президента і СБУ

Українська народна партія закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Службу безпеки України відреагувати на факт спалення в Сімферополі підручників з історії України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Зокрема Рівненська обласна організація Української народної партії гостро засудила антиукраїнську акцію спалення підручників з історії України, організовану проросійськими силами у Криму, і закликала СБУ та Президента “відреагувати на відьомські шабаші, які час від часу відбуваються в Криму”. Як наголосила голова Рівненської обласної організації УНП Світлана НІКОЛІНА, «знавіснілі шовіністи біля пам’ятника свого ідейного вождя черговий раз потопталися по Україні, її мові та історії. Проте ні Служба безпеки, ні Президент не реагують на ці фашистські акції». «Ганебне потурання державних структур діяльності маріонеток антиукраїнських організацій є неприпустимим, адже воно лише сприяє посиленню радикальних настроїв і так у дуже неоднорідному українському суспільстві», – вважає С.НІКОЛІНА.

У свою чергу народний депутат України, заступник голови Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК направив депутатське звернення з цього приводу до міністра внутрішніх справ України.

Він вимагає «перевірити факт спалення підручників з історії України 14 березня в Сімферополі і, в разі виявлення ознак складу злочину передбаченого ч.2 ст.296 і ст. 338 Кримінального кодексу України, притягнути винних осіб до відповідальності».

«Спаливши підручники з новітньої української історії, учасники мітингу не лише знищили фашистськими методами затверджені Міносвіти підручники для навчання, а й поглумилися над державними символами, адже в більшості книг наявні на обкладинці та перших сторінках державні символи – герб і прапор», - наголошує Я.ДЖОДЖИК. Окрім того, він наголошує на неприпустимості ігнорування з боку МВС заклику про входження України до союзної держави з Росією і Білоруссю, що лунав під час мітингу.