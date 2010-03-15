У Криму спалили підручники з історії України (фоторепортаж)
07:03, 15 березня 2010Разное
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Проросійські угруповання провели мітинг
14 березня 2010 р. учасники мітингу в Сімферополі виступили з вимогою реалізувати волю громадян України, виражену на референдумі 17 березня 1991 року, щодо входження України до союзної держави з Росією і Білоруссю.
Цього дня на мітингу активісти ПСПУ та молодіжного фронту "Прорив" спалили підручники з новітньої історії України.
Фото Олексія Сувірова / УНІАН
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