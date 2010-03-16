Експерт: регіональні контреліти виходять на перший план

Регіональні еліти починають задавати тон в українській політиці. Про це заявив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні в Дніпропетровську під час оголошення результатів чергового дослідження соціологічного консорціуму «За чесні вибори», передає ІА «Новий міст».

«В цілому по Україні проглядається тенденція, коли регіональні контреліти виходять на перший план і починають задавати тон в українській регіональній політиці, і визначати обличчя майбутньої України», – сказав К.БОНДАРЕНКО.

Наприклад, зазначив експерт, в Дніпропетровську віддзеркаленням цієї тенденції є підвищення впливу керівника фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» Ігоря ЦИРКІНА, рейтинг якого зрівнявся з рейтингом діючого мера Івана КУЛІЧЕНКА і навіть перевищив його.

«Незважаючи на те, що відрив І.ЦИРКІНА від діючого мера І.КУЛІЧЕНКА невеликий, можна говорити про те, що для нього це достатньо важливий момент, який є своєрідною підмогою, щоб відчути в собі сили», – сказав К.БОНДАРЕНКО.

При цьому він навів результати опитування, згідно з яким, якби вибори мера Дніпропетровська відбулися сьогодні, то голоси жителів міста розподілилися б таким чином: І.ЦИРКІН одержав би 20,8% голосів, І.КУЛІЧЕНКО – 19,1%, Микола ШВЕЦЬ – 8,2%, Загід КРАСНОВ – 6,2%, Володимир ТЮРІН – 1,5%, за іншого кандидата проголосували б 15,3% опитаних.

Кажучи про причини перенесення виборів до місцевих рад, К.БОНДАРЕНКО відзначив, що нова влада дуже хотіла б сформувати свою вертикаль, щоб не допустити появи нових лідерів, які могли б у перспективі встати в опозицію.

«Крім того, нова влада намагається не допустити до реваншу опозиційні сили на місцевих виборах і максимально розмити це середовище до нової дати призначення лідерів», – сказав К.БОНДАРЕНКО.

Також експерт зазначив, що сьогодні ніхто не знає і не може об`єктивно сказати, коли відбудуться вибори до місцевих рад. Існує близько 5-6 різних гіпотетичних дат.

24 грудня 2009 року в Дніпропетровську було оголошено про створення соціологічного консорціуму «За чесні вибори». Засновниками консорціуму виступили: Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста, Дніпропетровська соціологічна служба. Основною метою консорціуму є боротьба з фальсифікацією результатів соцдосліджень напередодні виборів.