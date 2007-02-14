Ющенко збирається здивувати дружину квітами (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав усіх закоханих з Днем святого Валентина.

«Усім українським родинам, закоханим хочу побажати в цей день відчуття того, що вони єдині, відчуття радості, щастя в своїй оселі і родині», – сказав В.ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент приїхав на центральний столичний ринок, щоб купити квіти для своєї дружини і доньок. «Я прилетів з відрядження і думаю, що якщо прийду додому з букетами для всіх дівчат і дружини, то вони будуть приємно здивовані», – сказав він. «Сьогодні є ще одна нагода принести подарунки своїй родині, відчути, що ми разом, вкупі. Це дуже важливо для родини», – додав В.ЮЩЕНКО.