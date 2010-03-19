Лавринович знайшов купу незаконних правових актів

В Україні впродовж 2009 року практично кожен восьмий нормативно-правовий акт застосовувався без державної реєстрації, а отже - незаконно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, такі дані виявлено за результатами перевірок, проведених Мін’юстом щодо додержання суб‘єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Як сказав міністр юстиції, показник нормативно-правових актів, які протягом 2009 року не подавалися суб‘єктами нормотворення на державну реєстрацію до органів юстиції та незаконно направлялися на виконання без державної реєстрації, склав 12%.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що такі акти не можуть вважатися чинними, оскільки не пройшли держреєстрацію в органах юстиції. Крім того, такі акти не проходили правову експертизу і, як правило, містять норми, що суперечать законодавству.

Разом з тим, незважаючи на те, що виявлені під час перевірок незареєстровані нормативно-правові акти підлягають негайному скасуванню, на сьогодні залишаються не скасованими 16% нормативно-правових актів, виявлених під час перевірок.

«Зазначене свідчить про ігнорування суб’єктами нормотворення законних вимог Міністерства юстиції щодо усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», - зазначив міністр.

Крім того, повідомив міністр юстиції, перевірками виявлено незаконну практику встановлення нових правових норм листами. У зв`язку з цим Міністерством юстиції підготовлені проекти розпоряджень Кабінету міністрів України про скасування актів та відкликання з місць застосування і скасування листів, що встановлюють нові правові норми.