Азаров побачив «унікальні можливості для управління країною»

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що його уряд виконає усі зобов`язання, взяті на себе попереднім Кабміном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Донецьку, виступаючи перед активом області.

Зокрема, сказав М.АЗАРОВ, незважаючи на те, що попередній уряд був непрофесійним, усі зобов`язання перед кредиторами, які він підписав свого часу, виконуватимуться. «Договори ми виконуватимемо… Я вже зустрічався з деякими нашими кредиторами, і сказав, що уряд чесно виконуватиме все те, що підписане нашими попередниками», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він також акцентував, що першочерговим завданням нинішньої влади в країні є відновлення державного управління. «Найголовніший для нас зараз процес - це процес відновлення керованості, відновлення системи державного управління в країні, і ми цим шляхом рухаємося достатньо швидко і динамічно», - сказав прем`єр. Він нагадав, що «буквально за один день був сформований уряд, у нас не було взагалі жодних дискусій з приводу складу уряду, були лише окремі шорсткості; буквально за декілька днів пройшли зміни у складі самих міністерств і відомств».

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що вже «наступного тижня завершиться і процес призначення губернаторів».

«Завдання - до кінця наступного тижня – повністю завершити і відновити систему правління країни. Головний критерій тут – це професіоналізм, досвідченість і відповідальність того, кого призначають», - підкреслив прем`єр-міністр.

У цілому, за його словами, сьогодні в Україні створені унікальні можливості – всі три гілки влади можуть працювати як єдине ціле.

«Вперше у нас з`явилися унікальні можливості для управління країною. У нас є свій Президент - однодумець, є свій уряд, є своя коаліція у парламенті. Вперше три гілки влади можуть працювати як єдине ціле», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він додав, що «парламентська коаліція непроста, є там певні розбіжності, певні моменти, але є загальне розуміння того, що треба робити». Прем`єр-міністр підкреслив, що буде злочином не використати цю унікальну можливість.