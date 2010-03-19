У Партії регіонів пропонують провести місцеві вибори 7 листопада

Народний депутат від фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК пропонує провести місцеві вибори 7 листопада 2010 року.

Відповідний проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році (07 листопада 2010 року)”, зареєстровано сьогодні у ВР.

В той же час на сайті парламенту немає повного тексту проекту постанови та супровідних документів до нього.