"Свобода" вимагає скасувати рішення про незаконність указу щодо Бандери

Запорізька обласна організація ВО "Свобода" висловлює рішучий протест рішенню Донецького окружного адмінсуду щодо визнання незаконним Указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

Як повідомляє прес-служба партії, політична сила вимагає негайно скасувати “замовне” рішення, негайно звільнити суддів, які ухвалили його, та порушити проти них кримінальну справу за перевищення службових вповноважень.

Члени ВО ”Свобода” переконані, що суд своїм рішенням порушив Закон України "Про державні нагороди України" та Статут "Про звання Героя України", тим самим показавши “всю продажність судів та сучасного судочинства”.

Як підкреслили в партії, “притягнуті за вуха приклад того, що Степан Бандера не є громадянином України тому, що він помер до 1991 року, вказує про замовність цього рішення – бо такі ж вислови лунали з вуст представників комуноолігархічної влади всіх рівнів”.

“Степан Бандера є справжнім громадянином та Героєм України на відміну від багатьох”. – наполягають у ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Між тим суд не зобов`язував нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасовувати указ В.ЮЩЕНКА стосовно С.Бандери.

Як пояснив донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВІЧ, який і оскаржував указ В.ЮЩЕНКА, він відмовився від своїх вимог до діючого Президента Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

На засіданні в суді В.ОЛЕНЦЕВИЧ попросив суд змінити зміст свого позову до Президента України про скасування звання Героя України С.Бандері. «У минулому позові я просив визнати незаконним указ (про присвоєння С.Бандері звання Героя України – УНІАН) і зобов`язати Президента України скасувати цей указ, - пояснив він. - Тепер я не покладаю на діючого Президента зобов`язання скасувати указ, а просто прошу суд визнати указ незаконним і скасувати його».

Після наради колегія суддів задовольнила це прохання В.ОЛЕНЦЕВИЧА і стала розглядати тільки першу частину його колишнього позову, в результаті чого і скасувала указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України