В Українському домі відкриється фотовиставка «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА»

14:24, 07 квітня 2010
Політика
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8-10  квітня в приміщенні  Національного виставкового  центру «Український дім» пройде документальна фотовиставка «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». На виставці представлені фотокопії оригінальних фотографій та  документів з державних польських архівів  та приватних колекцій, зібрання з більш ніж  4 000 документів, 59 планшетів та мап. Вперше в Україні  з’явилася можливість ознайомитися з правдою про  трагічні події  «Волинської різні», на основі історичних та  архівних  документів.

Окрім Києва  виставка буде експонуватися  у  всіх великих містах  України -  Львові, Рівному, Луцьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Севастополі, Сімферополі, Харкові, Луганську.

Виставка проходитиме 8-10 квітня з 9.00. до 20.00 у великій виставковій залі  «Українського дому» (вул. Хрещатик, 2, 2 поверх).

Прес-конференція та  відкриття виставки відбудеться у виставковій залі 8 квітня о 10.30 .

Організатори акції :  народний депутат України, голова  Ради ВГО «Правозахисний громадський рух «Русскоязычная Украина» (Україна) Вадим Колесніченко, Товариство Вшанування Пам’яті Жертв Злочинів Українських Націоналістів (Польща).

Пресс-служба

ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна  Україна»

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