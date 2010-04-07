В Українському домі відкриється фотовиставка «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА»

8-10 квітня в приміщенні Національного виставкового центру «Український дім» пройде документальна фотовиставка «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». На виставці представлені фотокопії оригінальних фотографій та документів з державних польських архівів та приватних колекцій, зібрання з більш ніж 4 000 документів, 59 планшетів та мап. Вперше в Україні з’явилася можливість ознайомитися з правдою про трагічні події «Волинської різні», на основі історичних та архівних документів.

Окрім Києва виставка буде експонуватися у всіх великих містах України - Львові, Рівному, Луцьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Севастополі, Сімферополі, Харкові, Луганську.

Виставка проходитиме 8-10 квітня з 9.00. до 20.00 у великій виставковій залі «Українського дому» (вул. Хрещатик, 2, 2 поверх).

Прес-конференція та відкриття виставки відбудеться у виставковій залі 8 квітня о 10.30 .

Організатори акції : народний депутат України, голова Ради ВГО «Правозахисний громадський рух «Русскоязычная Украина» (Україна) Вадим Колесніченко, Товариство Вшанування Пам’яті Жертв Злочинів Українських Націоналістів (Польща).

Пресс-служба

ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна»

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