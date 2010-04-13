Янукович назвав «плідними» свої переговори з місією МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає плідними свої переговори з місією Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він заявив під час прес-конференції в США.

«Сьогодні відбулися плідні переговори з місією Міжнародного валютного фонду. Було прийнято рішення підготувати спільно з МВФ листа від імені України про поновлення роботи. Ми визначили термін – не більше двох тижнів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сторони домовилися, що зазначеного листа буде розглянуто оперативно та на вже відпрацьованих умовах.

«Йдеться не лише про програму 2010 року, а також і про програму 2011 року», - підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що у проекті держбюджету передбачаються джерела скорочення бюджетного дефіциту до 6%, однак це відбуватиметься не через зупинку соціальних виплат.

Глава держави вкотре наголосив, що закон про соціальні гарантії обов’язково виконуватиметься. Натомість скорочення бюджетного дефіциту відбудеться, зокрема, за рахунок оптимізації витрат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті МВФ обнародувана заява директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА за підсумками вчорашньої зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

У заяві наголошується, що МВФ підкреслює необхідність прийняття державного бюджету України на 2010 рік для прискорення процесу відновлення української економіки.

«Я висловив нашу підтримку зусиллям Президента відновити економіку після глибокого спаду в 2009 році. У зв`язку з чим я звернув увагу на важливість прийняття обгрунтованого держбюджету на 2010 рік, аби посилити можливість фінансової підтримки відновлення економіки», - зазначив Д.СТРОСС-КАН.

Також він повідомив про намір продовжити обговорення питання відновлення співпраці МВФ і України на зустрічі МВФ і Світового банку 24-25 квітня.