Регіонал погрожує опозиції прийняттям бюджету з першого разу

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що держбюджет-2010 буде внесений і ухвалений у Верховній Раді відразу ж у цілому, якщо опозиція спробує зірвати роботу над бюджетом.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо «опозиція працюватиме конструктивно, то часу, щоб розглянути проект бюджету в комітетах і допрацювати, буде достатньо».

О.ЄФРЕМОВ прогнозує, що «вже у вівторок наступного пленарного тижня проект бюджету буде презентований у Верховній Раді і до 1 травня затверджений».

Лідер фракції Партії регіонів підкреслив, що зараз затримка з бюджетом викликана переговорами, що продовжуються, з Росією про ціну на газ для України. За його словами, «адже з тією «унікальною» ціною на газ, яка дісталася нинішньому уряду від ТИМОШЕНКО, економіку країни дуже складно відродити».

Також О.ЄФРЕМОВ заявив, що непідтримка сьогодні законопроектів, розроблених опозицією, пов`язана з тим, що вони “підготовлені безвідповідально і переслідують лише одну мету - не дати нинішньому уряду виконати свої обіцянки». За його словами, “попередній уряд залишив країну з «діркою» в державному бюджеті в 100 млрд. грн., і це при 300 млрд. грн. усього державного бюджету». Він підкреслив, що «при цьому ми виконуємо взяті зобов`язання з підвищення соціальних стандартів, зокрема з підвищення заробітної плати бюджетникам, соціальних виплат - на більш ніж 6 млрд. грн., і підвищення пенсій - на більш ніж 22 млрд. грн.».

«Ті ж «папірці», які представники нинішньої опозиції називають законопроектами, насправді такими назвати складно - вони зовсім не відпрацьовані. Це звичайний волюнтаризм тих, хто два роки, перебуваючи при владі, всіляко гальмував підвищення соціальних стандартів», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ. За його словами, «сьогодні ж вкиданням подібних «папірців» опозиція намагається загальмувати процес реального підвищення соціальних стандартів нової влади, щоб мати мотив звинувачувати своїх опонентів». При цьому лідер фракції ПР додав, що “це їм не вдасться”, оскільки у Верховній Раді «є відповідальна більшість і є політична воля уряду і Президента забезпечити зростання добробуту громадян України».