Азарова в кінотеатрі зустрічав Сталін і радісні НКВДисти

Центр Києва вчора стояв у заторах, доки прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та інші члени уряду дивився прем’єру російського фільму «Стомлені сонцем 2».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як заявив з цього приводу заступник голови Верховної Ради, член БЮТ Микола ТОМЕНКО, в Україні стає нормою дика ситуація, коли високопосадовці вважають, що якщо вони їздять у театр або кіно, то все місто за півдня повинні готувати до цієї «визначної» події.

«Якщо нинішня влада і надалі так буде відзначати 65-річчя великої перемоги, то треба не лише ветеранів війни, а й усіх киян виселити за межі столиці», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що це вже не перший випадок, коли мінімум на півдня перекривається частина міста, у якій перебуває нинішня влада.

«Так сталося і з презентацією цього фільму, коли центр Києва за півдня був заблокований в очікуванні приїду прем’єр-міністра і членів уряду», - сказав М.ТОМЕНКО, додавши, що «цю ненормальність, яка перейшла з політичного середньовіччя, треба зупинити».

«Іншою ненормальністю є те, що відзначення 65-ї річниці перемоги проходить під посиленим російським міфом про визначну роль Сталіна», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО зазначив, що перед входом до кінотеатру, де відбувалася прем’єра фільму, “прогулювались радісні НКВДисти, а у самому залі всіх зустрічав Сталін”.

«Якщо і далі нова влада так буде відзначати 9 Травня, то, мабуть, ветеранів, які вийдуть на Хрещатик, змусять підняти прапори «За Родіну, За Сталіна!», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що підтверджуються побоювання, які він висловлював раніше, про те, що відзначення 65-ї річниці стане не святом захисту та підтримки ветеранів, а святом радянської і російської пропаганди.

«Ще є час це виправити, і ми будемо робити все, щоб зневага чиновників до ветеранів та міфологізація сталінської доби не стала нормою під час дуже важливого і знакового для українського народу свята – 65-ї річниці перемоги», - резюмував він.