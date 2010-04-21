Мер Севастополь тепер може стати південною столицею України

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ вважає, що підписана сьогодні в Харкові президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ угода про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 року «буде дуже позитивно сприйнята більшістю севастопольців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи факт підписання цієї угоди.

«Закладена серйозна політична стабільність (для Севастополя) на дуже великий термін: 25 плюс 7 - це 32 роки, які серйозно дозволяють будувати відносини між Україною і Росією в Севастополі», - заявив В. САРАТОВ, уточнивши, що має на увазі, «інвестиції, в першу чергу».

«Ми зараз будемо налагоджувати відносини в плані розвитку інвестицій, і з Росією, і будемо дивитися, які треба створити умови для того, щоб вкласти у Севастополь українські гроші. Я реально думаю про те, що Севастополь має стати південною столицею України. І при цьому має бути присутнім значною мірою російський капітал», - сказав він.

В. САРАТОВ не вважає, що підписана угода може зашкодити розвиткові туризму в Севастополі. «Це не перешкодить іноземному туризму, ми ні від кого не збираємося закривати (місто)», - заявив він.

Довідка УНІАН. В останньому абзаці ст.17 Конституції України зазначено: “На території України не допускається розташування іноземних військових баз”.

Але оскільки на час ухвалення Конституції у 1996 році перебування ЧФ РФ на території України до 2017 року вже було передбачене відповідним двостороннім договором, український парламент включив до Перехідних положень Основного Закону 14-й пункт: “Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України”.