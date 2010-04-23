Рівненська облрада збереться у зв’язку з угодою про ЧФ

26 квітня відбудеться позачергова сесія Рівненської обласної ради з приводу підписання угоди між Україною і Росією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження на вимогу третини депутатів облради підписав перший заступник її голови Валентин КОРОЛЮК.

Зокрема, на позачерговій сесії заплановано розглянути питання «Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України з приводу підписання Президентами України та Росії угоди про нові терміни базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

Ініціаторами скликання позачергової сесії облради стали фракції БЮТ (найбільша фракція в облраді), «Нашої України» та Української народної партії.

Як повідомляв УНІАН, Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали 21 квітня в Харкові угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років.

Верховна Рада України і Держдума Росії планують синхронно ратифікувати цю угоду 27 квітня.

Росія і Україна домовилися також про надання Києву знижки на російський газ - в розмірі 30% від ціни, але не більше 100 доларів на тисячу кубометрів. Знижка на газ враховуватиметься як частина орендної плати РФ за базування кораблів ЧФ в Севастополі.

Українська опозиція назвала цю угоду зрадою національних інтересів і заявила про намір заблокувати роботу парламенту при ратифікації документа.