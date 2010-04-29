Тимошенко: нова ціна на газ вища за стару

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ціна на природний газ, про яку домовився з Росією Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, набагато більша за ту, яку було встановлено за попереднього уряду.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона повідомила на прес-конференції під час робочого візиту до Рівненської області.

"Сьогодні середня ціна за газ буде те, що прогнозується, - 235 доларів. Скажіть, будь-ласка, ми можемо учню початкової школи задати питання, яка ціна більша – 228 чи 235? Очевидно, що в нас ціна була менша, дешевша", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції підкреслила, що встановлення нової ціни на газ, про яку домовився В.ЯНУКОВИЧ, обмежило політичну свободу нашої держави.

"Це була перша домовленість, яка дала Україні політичну свободу. Зараз цю політичну свободу забрали. І її знову зв’язали ціною за газ на десятки, а, можливо, і на більше років вперед, зв’язали з політикою, зв’язали зі здачею самих розвинутих галузей України, здачею наших позицій по стратегічним питанням, нашої зовнішньої політичної лінії", - наголосила лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що той пакет рішень, що його було досягнуто у 2009 році, включав газ по ціні 228 доларів за тисячу кубометрів.

"І це ціна, яку знали всі промисловці, всі підприємці, вся країна. Її не можна сьогодні якось перевернути, сказати, що там ціна була 300", - сказала лідер опозиції.