Заступника голови ВО «Свобода» викликають на допит у МВС

Сьогодні заступника голови Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» Андрія МОХНИКА було викликано на допит у карний розшук МВС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, підставою для виклику стало те, що 27 квітня А.МОХНИК був одним із організаторів акції протесту проти ратифікації угоди щодо продовження терміну перебування на території України Чорноморського флоту РФ.

ВО «Свобода» розцінює допит як спробу залякування, вчинення політичного та морального тиску на одного з лідерів «Свободи».