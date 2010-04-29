Тимошенко вважає, що напруга в Україні Москві не потрібна

Україна дуже багато втратила саме через те, що демократи воювали всередині команди. Таку думку висловила лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко сьогодні під час Інтернет-конференції на власному сайті. “Тільки об’єднавши процеси, можна створити команду, яка захистить країну. Якщо окремі політики не хочуть об`єднання, продовжують процес критиканства, то краще зібрати тих, хто має відповідальність і волю", - сказала Тимошенко, додавши до цього, що вона запитувала деяких політиків з демократичних сил про об`єднання зусиль: "Я запитувала їх, але отримала відповіді і заяви – об`єднання не буде. Я зробила висновки", - повідомила вона.

Водночас Тимошенко переконана, що політики не можуть “не реагувати, якщо ми втрачаємо територію, нашу Україну. Ми не можемо мовчати. Напругу народжує не Росія, не опозиція, не народ. Її народжує та влада, яка несумісна з життям держави. Уся напруга лежить на Президентові", - ствердила лідер “Батьківщини”.

На її думку, напруга в Україні не потрібна ані партнерам держави, ані українським громадянам. "Напруга в суспільстві не потрібна нікому – ні Україні, ні її партнерам. І Росії зараз напруга в Україні також не потрібна. Для того, щоб зняти напругу, треба не приймати тих рішень, які приймає Президент України", - заявила Тимошенко.