Не виключено, що Україна віддасть Росії Керченську протоку

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО не виключає, що українська влада віддасть Росії Керченську протоку.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН (повний текст).

“Гадаю, це буде чергове, що здасть влада”, - зауважив він.

На думку В.ОГРИЗКА, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ недарма заявив про те, що зараз почнеться демаркація українсько-російського кордону. “Гадаю, ми повністю віддамо їм Керченську протоку”, - зауважив екс-міністр.

Він підкреслив, що правильно кордон має проходити таким чином, що Керч-Єнікальський канал, яким іде основний рух кораблів, належить Україні. “Як це визначено на всіх картах. Тобто, за все, що там відбувається, відповідає українська сторона. Росіяни ж ображаються, як це ми, мовляв, запитуватимемо в українського лоцмана право на захід у Азовське море. Такого бути не може в принципі”, - переконаний В.ОГРИЗКО.

За його словами, для росіян міжнародне право цікаве лише тоді, коли відповідає їхнім інтересам. “В іншому випадку вони на нього просто не звертають уваги”, - наголосив В.ОГРИЗКО.