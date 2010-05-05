У ВР підрахували збитки від «яєчно-димового шоу»

За попередніми розрахунками, 27 квітня під час безпорядків у сесійній залі парламенту було завдано збитків на суму понад 100 тис. грн.

Про це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявив в інтерв’ю “Інтермедіа консалтингу”.

В.ЛИТВИН зауважив, що комісія, яка в тому числі оцінює збитки, ще працює.

“За попередніми підрахунками, це не менш ніж 100 тисяч гривень. Але я впевнений, що сума може виявитись більшою, бо підрахували тільки матеріальну шкоду, яку було завдано технічному обладнанню, а те, у скільки обійдеться ремонт покриття, меблів, то на сьогодні це ще невідомо”, - зауважив спікер.

Він припустив, що були виведені з ладу від 50 до 70 робочих місць депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.