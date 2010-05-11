Тягнибок уже розгледів в Україні «передреволюційну ситуацію»

Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК вважає, що в Україні спостерігається передреволюційна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед Верховною Радою України на мітингу опозиції.

«Можливо, ми сьогодні ще не бачимо революційної ситуації, але ми бачимо в Україні передреволюційну ситуацію», - сказав О.ТЯГНИБОК, зазначивши, що на даний час Україною котиться соціально-національний протест, який через деякий час дасть свої ознаки по всій країні.

Коментуючи політику команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, О.ТЯГНИБОК зауважив, що глава держави і його команда «трошки не зрозуміли, що Київ - не Донецьк і не губернія».

На переконання лідера ВР «Свобода», за своїм рівнем підготовки до керування державою В.ЯНУКОВИЧ залишився на рівні губернатора Донецької області. «Якщо він думає, що тут, у Києві він зможе будувати свою кліку, то він помиляється», - сказав О.ТЯГНИБОК.

На його переконання, вуличні акції протесту, марші повинні бути постійними, але не лише звичайні люди мають висловлювати свій протест, це повинні робити, насамперед, депутати місцевих рад, у яких десятки тисяч.

За його словами, в Україні є 15 регіонів, де більшість депутатів місцевих рад представлені націонал-патріотичними силами, які й повинні сказати своє слово.

Говорячи про парламент, О.ТЯГНИБОК наголосив, що в ньому, на жаль, «ми побачили, що парламентська опозиція є беззубою, вона не зуміла 27 квітня протистояти антидержавницьким рішенням команди ЯНУКОВИЧА».

«Цей парламент, як з однієї, так і з іншої сторони, він є недієздатним, тому наше гасло: парламент має бути переобраний… Наше завдання: ці тушки, які створили коаліцію, законсервувати… Наше завдання: тиск на владу. Наше завдання: примусити депутатів-перебіжчиків і депутатів-тушок стати на нашу сторону», - сказав О.ТЯГНИБОК.