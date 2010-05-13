Азаров повертається до теми газового консорціуму - «в інтересах країни»

Україна і Росія домовилися до липня цього року вирішити питання про модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії Загальних зборів НАН України.

Він відзначив, що такої домовленості було досягнуто під час засідань міжурядового українсько-російського комітету з двосторонньої співпраці, які , що пройшли в Сочі 30 квітня.

Прем`єр-міністр вчергове відзначив необхідність оперативного початку модернізації ГТС.

«Ми почали переговори як з Росією, так і з Європейським Союзом, повертаємося до ідеї газового консорціуму, перш за все, маючи на увазі вкладення необхідних ресурсів у заміну труб повністю і будівництво потужніших компресорних перекачувальних станцій, аби поліпшити економічні показники прокачування газу. Переговори також проходять не просто, але на останній зустрічі в Сочі ми домовилися впродовж двох місяців цю проблему розв`язати», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що уряд у вирішенні цього питання діятиме відкрито і «наполегливо на користь країни». «По-перше, ми ні від кого нічого не приховуємо. Ми діятимемо рішуче такою мірою, яку вважаємо за необхідне, - додав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі заявив, що Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пізніше заявив, що українська ГТС не буде передана російському «Газпрому». За його словами, якщо під час переговорів з російською стороною ставитиметься питання про ГТС, то «ми ставитимемо питання про створення газового консорціуму тристороннього – це країни ЄС, Україна і Росія».

А.КЛЮЄВ наголосив, що тоді це питання буде внесено для розгляду у Верховну Раду України. За його словами, саме парламент повинен буде розглянути питання про «функціонування цієї ГТС і передачу в концесію». «Приймуть закон про концесію, про передачу ГТС нашому консорціуму - тоді питання стоятиме, не приймуть – тоді питання не стоятиме», - сказав А.КЛЮЄВ.