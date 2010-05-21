Азаров у Росії похвалився українським ВВП

Зростання ВВП в Україні за підсумками квітня становило близько 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС.

М.АЗАРОВ відзначив, що на сьогоднішній день в Україні економічна ситуація стабілізується. «У нас за перший квартал близько 5% зростання ВВП, квітень місяць близько 8,5%. Ситуація виправляється», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що в Україні робиться все можливе для того, щоб якнайшвидше вивести економічну ситуацію на докризовий рівень.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Держкомстату, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року становило 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.