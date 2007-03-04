Україна має примусити Росію скласти план виводу ЧФ?

Політичне керівництво України має унеможливити продовження після 2017 року терміну перебування ЧФ РФ на території України, і надіслати Росії ноту з вимогою відпрацювати план поетапного виведення російського флоту з території України. Про це заявив у Севастополі колишній командувач ВМС України віце-адмірал у відставці Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі ТРК „Бриз” В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ, зокрема, сказав: «Верховна Рада України має ухвалити відповідне рішення, або Президент, або уряд, що термін перебування Чорноморського флоту на території України не може бути продовженим, і подати Російській Федерації ноту з вимогою відпрацювати план виведення ЧФ РФ з території України. Бо в 2017 році флот вже має бути виведеним. Тобто це не початок виведення, а – виведеним”.

На переконання колишнього командувача, “Україна повинна вимагати від Росії план виведення ЧФ РФ, але вона не вимагає”. “Ця позиція мені незрозуміла. Вона незрозуміла народу України. Нам треба доводити політикам, щоб вони займалися проблемами національної безпеки”, - зазначив віце-адмірал у відставці.

За його словами, “ми попереджуємо Росію про необхідність виведення у 2017 році, але якось так дуже лагідно”.

На думку колишнього командувача, сьогодні потрібна політична воля, оскільки, за його словами, “те, що ми сьогодні спостерігаємо на Чорному морі взагалі, у Новоросійську, на узбережжі Росії переконує, що Росія ніяк не готується до виведення ЧФ РФ з території України”.

Водночас В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ наголошує, “що це питання занадто болюче, це не лише кораблі вивести. Треба збудувати базу, тому що кожен корабель має величезні потреби в базовому обслуговуванні. Це - судноремонтні заводи, склади, озброєння, більша частина Севастополя служила якраз для обслуговування військового флоту. І оце все треба на новому місці збудувати”.

У протилежному випадку, за словами віце-адмірала у відставці, питання про організацію виведення ЧФ РФ може виникнути тільки в 2016 році, коли “Росія, безумовно, заявить, що вона погоджується з необхідністю виведення, але їй на це потрібно 25 років. І ми опинимося перед реальними умовами”.

Як вважає колишній командувач ВМС України, “найкращою стратегією, яка може бути застосована для виведення Чорноморського флоту Росії, є розміщення нових кораблів на національній території РФ”. “Сьогодні ми маємо 2007-й рік, попереду 10 років. Ці 10 років Росія буде тихенько будувати і розміщувати нові кораблі по своїх флотах. Так от варто, що б саме ці нові кораблі розміщувалися на національній території, туди завозили всі запаси для даних кораблів, розбудовувалися бази, інфраструктура для обслуговування кораблів”, - сказав він. І тоді, на думку В.БЕЗКОРОВАЙНОГО, особливих проблем з виведенням кораблів не буде, тому що старі кораблі, які залишаться, треба буде вже різати, а нові кораблі будуть розміщуватися на російській території, “і ця проблема буде зникати сама по собі”.

На переконання віце-адмірала у відставці, “та країна, яка має на своїй території іноземну військову базу, вона в першу чергу втрачає політичні дивіденди, свій політичний авторитет, її не розглядають, як самостійну державу на зовнішньополітичному рівні. І це на 100 відсотків стосується і України”.

Разом з тим В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ висловив подив у зв’язку з тим, що дехто “намагається розглядати питання ЧФ РФ в тому ракурсі, що це нам допомога, наш захист”. “Від кого нас захищають? Нас не треба захищати, нам це не потрібно, ми нікого не просимо нас захищати”, - сказав колишній командувач. Він вважає, що Україна здатна сама себе захистити. “І тому питання про необхідність перебування в Україні цього флоту - це абсурд”, - наголосив В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ.