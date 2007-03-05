Наша Україна вважає, що Лавринович зарвався

Заяви міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА щодо “загрозливої тенденції частого застосування Президентом України права вето” видаються щонайменше некоректними.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це заявив керівник юридичного департаменту партії Валерій КАРПУНЦОВ.

В. КАРПУНЦОВ зазначив, що до повноважень міністра юстиції України не віднесена оцінка дій Президента України на предмет їх конституційності, доцільності, відповідності міжнародним принципам та нормам. “В цьому контексті, подібні заяви міністра юстиції України можуть бути розцінені як факт перевищення ним своїх повноважень”, - сказав юрист.

В.КАРПУНЦОВ наголосив, що “штучним в цьому відношенні є і посилання на практику розвинутих європейських держав, в яких право вето президента щодо законів, прийнятих парламентом – велика рідкість”. Він зазначив, що відповідно до ст.106 Конституції, Президент України має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

В.КАРПУНЦОВ наголосив, що фактично, ветування Президентом України законів, прийнятих Верховною Радою України – це не тільки права, але й обов’язок глави держави, оскільки за Конституцією він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”. “І не проблема Президента України, що Верховна Рада України, а точніше – так звана “антикризова коаліція” приймає неякісні закони, закони які порушують Конституцію України, загрожують правам та свободам громадян. Навпаки, незастосування права вето Президента щодо таких законів може бути розцінено як неналежне здійснення останнім своїх повноважень”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня міністр юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, застосовуючи право вето до великої кількості законів, стримує успішну роботу уряду. «Я з сумом можу констатувати, що те, що ми можемо побачити, не надихає - якщо в Україні від серпня минулого року по лютий цього року ухвалено 140 законів, і глава держави 26 разів застосував право вето», - сказав міністр.